Sassuolo, Berardi infortunato. Carnevali: “Meno grave del previsto, ecco quanto starà fuori…”

C'era grande preoccupazione per le condizioni di Domenico Berardi in casa Sassuolo . L'attaccante si era infortunato nella gara contro il Milan riportando un problema al ginocchio che aveva fatto pensare ad uno stop molto lungo. Ora, senza entrare nei dettagli dell'infortunio e dei tempi di recupero precisi, l'ad del club neroverde, Giovanni Carnevali , ha dato qualche aggiornamento che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi e appassionati di Serie A.

Il dirigente ha parlato a Sportitalia soffermandosi appunto sull'infortunio patito da Domenico Berardi nella sfida contro il Milan: "Fortunatamente l’infortunio non è serio, ma starà lontano dal campo un mese, forse qualcosa in più", ha detto Carnevali. "Non è serio come sembrava all’inizio".