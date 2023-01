Sassuolo, Carnevali: “Dionisi mai stato a rischio esonero”

Le parole del dirigente neroverde

Redazione ITASportPress

Un colpo in uscita in questa sessione invernale di calciomercato ha portato tanti soldi nelle casse del Sassuolo che ha ceduto Traorè al Bournemouth. Di questo e di tanto altro ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di TMW Radio

Sassuolo ancora protagonista sul mercato.

“Protagonisti in positivo soprattutto. Siamo riusciti a fare una cessione importante in Premier, come avevamo fatto già per Scamacca al West Ham, dimostrando che la società ormai è conosciuta anche all’estero. Il discorso con il Bournemouth per Traorè era già in essere in ogni caso e alla fine siamo riusciti a portarlo a termine”.

Che colpo è quello di Bajrami?

“Già lo avevamo puntato la scorsa estate, siamo contenti. Abbiamo anche poi concluso l’acquisto di Zortea, italiano e di prospettiva”.

La vittoria contro il Milan è stata la più importante della storia del club?

“Sicuramente è una delle più importanti, ma questo non deve illuderci e non deve farci credere di essere cambiati in pochi giorni”.

Qual è la caratteristica che più la colpisce di Dionisi?

“Il proporre calcio, perché il Sassuolo ha sempre praticato un calcio offensivo. Non è stato mai a rischio esonero prima del match contro il Milan. È giovane e ha tante idee, secondo me ha le capacità per arrivare a guidare un grande club”.

Berardi ormai è una bandiera del Sassuolo?

“Berardi negli anni ha avuto richieste importanti da grandi club e per un motivo o per l’altro è sempre rimasto. Dev’essere visto come una bandiera in un mondo in cui ce ne sono sempre meno”.

Cosa è successo con Frattesi?

“Abbiamo avuto un’offerta poche ora fa da un club inglese per Frattesi. La nostra politica comunque sarà sempre far crescere i nostri ragazzi. Chiaramente quando si presenta una possibilità la prendiamo in considerazione per il loro bene. Per Frattesi sarebbe bello se potesse andare a rinforzare una squadra italiana, come successo con Locatelli”.