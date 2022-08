Sassuolo, Carnevali: “Juve e Napoli su Raspadori. Il mercato è ancora lungo”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un'intervista rilasciata a Il Giornale, ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori, spiegando che i neroverdi non arriveranno fino all'ultimo giorno di mercato con il giocatore in bilico. Sul giocatore ci sono due big italiane come la Juve e il Napoli, ma il Sassuolo non vuole protrarre a lungo le trattive con i club, come evidenziato dal dirigente neroverde. Queste le sue parole: