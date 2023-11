Sassuolo, Dionisi: “Ci sono stati errori e siamo delusi. Ochoa…”

Il Sassuolo non è riuscito a battere la Salernitana al Mapei Stadium. Il club neroverde non vince dalla gara contro l'Inter giocata a fine settembre. Al termine della sfida, l'allenatore Alessio Dionisi ha così commentato ai microfoni di DAZN: "I ragazzi sono usciti dal campo dispiaciuti, perché volevamo vincere. Partiamo con il freno a mano e concendiamo episodi, come il prima gol che era imprendibile. La partita poteva essere chiusa, ma siamo stati bravi a riprenderla. Avendola pareggiata così presto, avevamo l'inerzia dalla nostra e abbiamo avuto tante occasioni. Chi oggi ha sbagliato i gol di solito li fa. È un momento meno positivo di altri ma dobbiamo combattere. Noi avevamo la testa nella partita dal primo minuto ma ci sono stati errori. Ochoa ha parato anche l'imparabile. Non è un problema di testa e nemmeno di squadra, ci sono momenti".