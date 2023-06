Sassuolo, Dionisi: “Con la Fiorentina vorrei vincere per chiudere bene l’anno”

"Il nostro cammino è stato difficile nel girone d'andata ma mi piacerebbe dare valore al girone di ritorno che abbiamo fatto", ha spiegato Dionisi . "Al secondo anno c'è sempre entusiasmo da parte dell'allenatore? L'entusiasmo c'è sempre, se non c'è è meglio fare un'altra cosa, è alla base. Da parte mia l'entusiasmo è come al primo giorno ma con più consapevolezza. Ti senti più sicuro, conosci le dinamiche, la categoria, ma al tempo stesso non si finisce mai di imparare. Se mi avessero detto all'inizio che avremmo vissuto queste difficoltà forse avrei sudato freddo ma grazie al lavoro di tutti ce la siamo cavata alla grande".

Uno sguardo ai singoli ed in particolare a Frattesi: "Sta benino, sarà convocato, non partirà dall'inizio, non rischieremo niente e valuterò a partita in corso. Finiamo che non siamo tutti e mi piacerebbe che chi ha giocato meno riuscisse a trovare spazio, vorrei vincere contro una squadra forte e so che non è facile perché loro hanno qualcosa su di noi sulla carta a livello emotivo e di struttura, hanno due squadre". E ancora sulla Fiorentina: "Loro puntano all'ottavo posto, noi a finire bene, loro si preparano alla gara dell'anno, per noi è l'ultima, loro ci arrivano con tutti".