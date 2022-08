Sassuolo, Dionisi: “Non meritavamo questo risultato contro la Juve”

Sconfitta netta del Sassuolo a Torino contro la Juventus. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi, ai microfoni di DAZN dopo il ko per 3-0 ha analizzato la prestazione dei suoi: "Dobbiamo fare due valutazioni diverse, abbiamo giocato, non meritavamo questo risultato. Siamo stati imprecisi e sfortunati, sul terzo gol c’è un nostro errore, ma preferisco sbagliare per giocare -riporta tuttomercatoweb.com-. Sul secondo evito di parlare perché si vede da solo, sul primo siamo stati sfortunati. Non dovrei parlare e dire che ha meritato la Juve, ma il risultato è stato pesante. Peccato, siamo stati poco incisivi, abbiamo tirato più della Juve".

"Per alleggerire la pressione su di lui, è stata solo una scelta, mi è dispiaciuto anche togliere Defrel, ho cercato di dare spazio a tutti. La scelta non è stata condizionata dal mercato, era solo per alleggerire le pressioni, entrare a partita in corso è diverso. Se ne ho parlato con lui? Credo che nelle ultime due settimane sia il giocatore con cui ho parlato di più. Ama giocare e lo fa con grande passione, non è facile, sta vivendo questo momento ma lo sta facendo con serenità".