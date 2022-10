Sassuolo, Dionisi sfida l’Atalanta: “Possiamo metterli in difficoltà. Su Berardi e Traorè…”

Conferenza stampa per Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , in vista della partita di domani contro l'Atalanta valida per la 10^ giornata di campionato. Il tecnico ha presentato il match soffermandosi sulla forza della Dea ma anche sul desiderio di fare una grande gara.

"La vittoria dello scorso anno? Credo che sarà una partita diversa, vuoi perché l'Atalanta è cambiata in alcuni interpreti, ogni momento poi è diverso. Per noi è già stato un successo aver raggiunto un risultato positivo contro l'Atalanta e allo stesso tempo vogliamo replicare, non possiamo accontentarci della vittoria dell'anno scorso. Loro hanno qualcosa in più di noi rispetto a noi ma abbiamo i mezzi per metterli in difficoltà".