Sassuolo, Dionisi sfida l’Inter: “La affronteremo per vincere. Su Berardi…”

GARA - "Domani giochiamo con una delle squadre candidate alla vittoria finale, che lotterà fino alla fine e ne sono sicuro. Dovremo scendere in campo con equilibrio e umiltà domani", ha detto Dionisi . Poi sull'Inter: "L'Inter con la Roma meritava di vincere, con il Barcellona ha fatto una partita da Inter. Sono state due gare diverse, due atteggiamenti diversi e credo che l'Inter abbia fatto bene in entrambe le sfide, poi dopo si tende a parlare del risultato positivo e negativo. Mi aspetto un'Inter che verrà da noi per vincere e noi la affronteremo per vincere".

SQUADRA - "Ad oggi non lo so ancora. Ci alleneremo oggi pomeriggio, le scelte le farò in funzione dell'allenamento. È bello poter scegliere, in alcuni momenti del campionato questo può non esserci, perché le scelte nelle gare precedenti erano ridotte, speriamo di scegliere bene perché le ultime scelte sono state positive. Credo che si possa far meglio". Sulle condizioni di Berardi poi: "Purtroppo domani non sarà disponibile ma sta recuperando magari per la prossima partita. Per noi è stata una perdita importante".