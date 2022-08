Sassuolo, Dionisi si coccola Pinamonti: “Sostituto ideale di Scamacca. Su Berardi…”

Intervista a La Gazzetta dello Sport per mister Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo . Mercato, ambizioni per la stagione 2022-23 ormai alle porte e anche il suo futuro tra i temi affronti.

Sul mercato: "Sarebbe meglio che il mercato chiudesse prima dell'inizio del campionato, ma noi allenatori dobbiamo prendere i pro e i contro di questo lavoro. In fondo ai tempi del Covid non sapevi la mattina chi avrebbe giocato la sera. Tutto è superabile, la cosa più importante è non creare alibi all'interno del gruppo".