Sassuolo, Dionisi: “Siamo sulla strada giusta. Con i rientri andrà meglio”

"Un po' di rammarico c'è, non abbiamo calciato moltissimo ma abbiamo concesso pochissimo alla Cremonese, che è difficile da affrontare e oggi ha tirato molto meno rispetto alle scorse partite. Ci siamo difesi bene ma abbiamo avuto anche occasioni importanti. Avremmo meritato di portarla a casa, ma anche la Cremonese ha fatto una buona partita, credo sia stato un match avvincente nonostante lo 0-0. Abbiamo qualche defezione in attacco, ed è lì che si instradano le partite per determinare. Quando rientrerà Berardi? Le tempistiche non sono state comunicate, la speranza mia e di Domenico è che possa rientrare dopo la sosta, ma dipenderà da tante cose. Se l'atteggiamento e le prestazioni sono queste, io mi diverto anche ora, siamo sulla strada giusta. Con i rientri andrà ancora meglio".