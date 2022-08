Sassuolo, Dionisi: “Sono molto contento della prestazione e del risultato”

Il Sassuolo ha battuto il Lecce con un bel gol al volo di Berardi. Il commento ai microfoni di Dazn del tecnico neroverde Dionisi: "Berardi ha fatto un eurogol ma Domenico non mi sorprende. Siamo in costruzione e i ragazzi hanno fatto il massimo stasera concedendo poco al Lecce anche se potevamo fare il secondo gol. Sono molto contento della prestazione e del risultato. Nel secondo tempo eravamo più prevedibili e questo non deve accadere". Infine una battuta sul mercato: "Sono contento per Giacomo Raspadori andato al Napoli, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è".