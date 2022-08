Sassuolo, Dionisi: “Vogliamo ribaltare il pronostico. Mercato? Qualcuno arriverà”

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha parlato in conferenza stampa prima della delicata sfida di domani contro il Milan . I neroverdi sono reduci dal pareggio in trasferta contro lo Spezia e nel match contro i rossoneri vogliono ribaltare il pronostico. Queste le parole del tecnico:

MILAN - "Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiare la carta. Il Milan? Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi proveremo a fare il massimo".