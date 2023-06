Sassuolo e Dionisi avanti insieme: rinnovo fino al 2025

"Avanti con Alessio Dionisi. Firmato l'accordo fino al 2025", si legge come titolo della nota.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver rinnovato fino al 30 Giugno 2025 l’accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra.

Avanti insieme per crescere e migliorare!

Trovano quindi conferme le voci delle scorse settimane che volevano la società soddisfatta del lavoro del tecnico che in questa stagione ha portato la squadra al 13esimo posto in classifica con 45 punti mostrando a tratti un bel calcio e avvicinandosi, per un certo periodo di tempo, anche alle zone che sarebbero potute valere l'Europa.