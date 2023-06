Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:30 per l'ultimo turno di campionato, Battaglia al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina oggi.

Sassuolo-Fiorentina, le ultime

I padroni di casa del Sassuolovogliono finire al meglio la stagione e, come ha detto Dionisi alla vigilia, magari con un+3. In campo Pegolo in porta. Difensa con Toljan, Ruan, Ferrari e Marchizza. A centrocampo spazio a Harroui, Lopez, Matheus Henrique. In avanti toccherà a Berardi, Pinamonti, Bajrami. Assente, almeno dall'inizio, Frattesi che potrebbe, però, giocare uno spezzone di gara.