Sassuolo-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la nona giornata di Serie A.

"Affronteremo l'Inter per vincere". Sono state queste le parole di mister Dionisi per il suo Sassuolo . La conferma arriva dall'atteggiamento dei neroverdi che dovrebbero puntare su una formazione offensiva con Pinamonti, grande ex, al centro dell'attacco. L' Inter di Inzaghi, invece, avrà Lautaro Martinez e Dzeko in attacco con Lukaku e Correa fermi ai box.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'applicazione dedicata fruibile su smart tv, oppure su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). La suddetta app è utilizzabile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.