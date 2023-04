Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle ore per la sfida di Serie A al Mapei Stadium. Sassuolo e Juventus si daranno battaglia per la 30esima giornata di campionato.

Sassuolo-Juventus si giocherà domenica 16 aprile 2023 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La gara, valida per la trentesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18.00.

Sassuolo-Juventus, le ultime Appuntamento importante per entrambe le squadre con gli uomini di mister Dionisi che dovranno rinunciare a Berardi, infortunatosi, e assente quindi con la Vecchia Signora. Il Sassuolo si dovrebbe affidare quindi a Bajrami, Pinamonti e Laurienté in attacco con Frattesi, Lopez, Henrique in mezzo al campo.

Nella Juventus di Allegrispazio al possibile duo Milik-Vlahovic in attacco. Paredes in mezzo con Fagioli e Rabio. Rabiot e Barbieri potrebbero essere gli esterni. Tra i pali Perin al posto di Szczesny. In difesa confermati Gatti, Bremer e Danilo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Sassuolo e Juventus si sfideranno, come detto, oggi domenica 16 aprile 2023 alle ore 18 per la 30esima giornata di campionato di Serie A. Gara interessante al Mapei Stadium con i neroverdi che sperano di fare risultato. Stesso discorso per i bianconeri di Allegri in rimonta dopo la penalizzazione subita.

La gara odierna tra le due formazioni sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso di un abbonamento a DAZN e Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento alla tv satellitare.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri