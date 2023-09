Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il calcio d'inizio della partita di Serie A è in programma per le 18

La Juventus stasera potrebbe balzare al comando se dovesse battere il Sassuolo nel match della 5a giornata di Serie A. Bianconeri al Mapei contro l'undici di Dionisi tecnico che potrebbe optare per uno schieramento più guardingo, con Thorstvedt al posto di Bajrami. Davanti solito trio Berardi, Pinamonti, Laurientè. Nella Juventus problemi muscolari per Alex Sandro, ma sarebbe comunque stato confermato Gatti. Weah e Cambiaso in vantaggio sulle corsie esterne rispetto a McKennie e Kostic, ma il ballottaggio resterà aperto fino all'ultimo. Chiesa e Vlahovic verso la partenza da titolari.