Tutto è pronto per il lunch match di Serie A di oggi tra Sassuolo e Lazio. Dionisi da una parte e Sarri dall'altra hanno deciso quali saranno i 22 a scendere in campo dall'inizio per la 18^ giornata di campionato.

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

Il Sassuolo di Dionisi sceglie il classico 4-3-3 per affrontare la Lazio. Ci sono Berardi, Alvarez e Laurentiè nel tridente offensivo che dovrà provare a far male ai rivali biancocelesti. Frattesi con Obiang e Traorè in mezzo e in difesa, davanti a Pegolo che sostituisce Consigli in porta, due con Erlic e Tressoldi centrali.