Sassuolo, tifosi milanisti minacciano moglie di Berardi che reagisce

La compagna ha fatto sapere che agirà per vie legali

Il Sassuolo sbanca San Siro con il solito Domenico Berardi . L'asso dei neroverdi è una vera e propria bestia nera per il Milan: quando vede i colori del 'Diavolo', il numero 10 si scatena. Momento complicato dunque per la squadra di Stefano Pioli, che dopo i quattro gol subiti all'Olimpico di Roma, ha dovuto capitolare anche contro il Sassuolo. Si fanno sempre più accese le proteste dei tifosi, indirizzate soprattutto alla dirigenza. Tra questi, però, c'è sempre chi esagera e travalica il limite.

Francesca Fantuzzi , moglie dell'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi , ha denunciato via Instagram l'arrivo nel suo account di vari insulti da parte dei 'tifosi' milanisti dopo il successo dei neroverdi ieri a San Siro. Dopo aver pubblicato alcuni dei commenti più deplorevoli e addirittura delle minacce, la signora Berardi ha fatto sapere che verranno presi provvedimenti di tipo legale nei confronti di chi ha alzato troppo i toni.

L'ennesimo episodio spiacevole che si verifica utilizzando i social network. Come troppo spesso accade non sono solo i giocatori a finire nel mirino, ma anche i familiari o parenti. Purtroppo una brutta piega del calcio odierno, che sfrutta proprio i social per 'avvicinarsi' ancora di più ai calciatori.