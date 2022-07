Sassuolo, Obiang: “Dopo miocardite ho pensato di smettere di giocare. Poi…”

Un percorso, quello del classe 1992 che lo ha visto anche pensare a terminare la carriera: " Più di una volta ho avuto paura di smettere di giocare : all’inizio non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo, ma poi con tutte le incertezze del percorso posso dire che fino a quattro mesi fa ho pensato di smettere. Vorrei ringraziare Berardi e Ferrari, che mi prendono in giro (erano presenti all'intervista ndr): ma è un bene, perché vuol dire che sono tornato. Dovrei ringraziare in realtà tante persone, non riuscirei a nominarle tutte quindi ne scelgo solo tre: Romano della Mapei, che mi ha riservato delle parole bellissime nei momenti difficili. Poi dico la famiglia Sassuolo, che mi è stata vicina, e la mia famiglia".

E ancora: "Ho provato a perdere poche partite e ad essere sempre vicino alla squadra, anche se non è stato facile: devo essere onesto. Talvolta ho parlato con la società e ho chiesto di non andare perché la vicinanza al campo mi faceva voglia di esserci, pur sapendo che non potevo. Sono uno dei più sorridenti perché sono l’unico a cui hanno tolto qualcosa: quando me l’hanno ridata, è come essere tornato bambino. Ogni giornata per me è speciale, anche se inizia ad arrivare la fatica. La preparazione sta procedendo bene: per me è un po’ diversa, dobbiamo stare molto attenti a tutto, sia ai fattori cardiologici che muscolari. Cerco di riprendere da dove avevo lasciato".