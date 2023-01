Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo mercoledì 4 gennaio alle 12:30 per il match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sassuolo-Sampdoria si giocherà mercoledì 4 gennaio alle ore 12:30. Si tratta della prima sfida per le due squadre in campionato in questo 2023. Un match molto importante, specie per i blucerchiati che dovranno riscattare una prima parte di stagione deludente.

Sassuolo-Sampdoria, le ultime 16 punti per i padroni di casa del Sassuolo. Solo 6, invece, quelli della Sampdoria. Una gara molto delicata e che vedrà i due allenatori dover scegliere al meglio i loro uomini. I neroverdi potrebbero affidarsi al classico 4-3-3 con Pinamonti di punta e Berardi e Laurentié ai suoi lati. Negli ospiti blucerchiati, da capire se i nuovi acquisti saranno utilizzabili ed in particolare l'attaccante Lammers. In alternativa, accanto a Gabbiadini ci sarà Montevago con Verre nel ruolo di trequartista. In mezzo la diga Rincon. In difesa, davanti ad Audero, dovrebbero esserci Amione, Murillo e capitan Bereszynski.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Sassuolo e Sampdoria in programma mercoledì 4 gennaio alle 12:30 sarà visibile in diretta tv e streaming.

L'evento sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Amione; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, ia. Allenatore: Stankovic.