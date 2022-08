Sassuolo spreca il rigore poi respinge assalti del Milan. Al Mapei è 0-0

Milan che pareggia ancora in trasferta

Secondo pareggio in due trasferte per il Milan che sul terreno del Sassuolo ha chiuso a reti bianche. E' mancata un po' di qualità negli ultimi metri ai rossoneri che hanno rischiato anche grosso nel primo tempo. Berardi si è fatto respingere un rigore da Maignan. Note stonate per entrambe le squadre gli infortuni di Berardi e Florenzi.