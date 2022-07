Savicevic: “Milan, scudetto merito di Pioli. Quest’anno vedo ritorno della Juve”

L'ex storico campione rossonero ha parlato della stagione che verrà e non solo.

Intervista a Sportweek per Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan e adesso numero uno della federazione calcistica montenegrina. Diversi argomenti affrontati tra cui il suo tifo per il Diavolo, lo scudetto vinto dai rossoneri nella passata annata e un parere sulla stagione che verrà.

"Sempre tifoso rossonero? Oh, sì. Non puoi dimenticare. Io sono presidente della federazione del Montenegro e tifoso del Milan. Ma un po' meno di mio figlio Vlado. Sai, lui fa parte del Milan Club Podgorica, è andato a Reggio Emilia per la festa, in curva. Si è fatto le foto e le ha messe anche su Facebook. Io l'ho vista in tv, mi ha dato una grande gioia", ha rivelato Savicevic.

Sullo scudetto del Milan: "Il merito è di Pioli. Per me è stato più bravo di Sacchi, Capello, Zaccheroni, Ancelotti, Allegri. Loro avevano tutti grandissimi campioni".

Su questa annata che sarà: "Le solite favorite, Inter e Napoli. Vediamo come finisce il calcio mercato, come si schiereranno, quali problemi avranno: non è facile mettere insieme tanti campioni, tante teste. Io credo nel ritorno della Juve, perché ha talenti come Chiesa. Questo ragazzo mi piace molto, forse è il miglior giocatore italiano, quando scatta ti dà la scossa".