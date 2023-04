Sbavatura di Fagioli consegna la vittoria al Sassuolo e condanna la Juventus

Il Sassuolo fa l'impresa al Mapei Stadium, battendo la Juventus per 1-0. I neroverdi vendicano la sconfitta dell'andata e, in un match particolarmente chiuso, trovano il gol della vittoria grazie ad un errore di Nicolò Fagioli. Il giovane talento bianconero regala palla a Defrel che al 64' porta in vantaggio la squadra di casa. Vecchia Signora che si allontana dunque dalle coppe europee - in attesa del -15 - e neroverdi che festeggiano la decima casella in classifica.