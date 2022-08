Sblocca Malinovskyi pareggia Bennacer. Pari Milan a Bergamo e Bologna-Verona

Finisce in parità al Gewiss Stadium il big match della domenica della seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo una prima fase di equilibrio la sblocca Malinovskyi al 29', schierato un po' a sorpresa dopo le voci di mercato dei giorni scorsi. A metà ripresa arriva invece il pareggio di Bennacer, messo a segno con un gran sinistro a giro sul secondo palo. Nel finale Milan all'attacco ma Musso non si è fatto sorprendere. Rossoneri stasera hanno trovato difficoltà a saltare l'uomo e a creare la superiorità. Il pareggio è giusto anche perchè l'Atalanta si è difesa bene provando a colpire in diverse occasioni.

Al Dall'Ara si chiude in parità la sfida tra il Bologna e il Verona. In avvio subito traversa colpita da Henry, con la palla che sbatte sulla linea, poi Arnautovic la sblocca al 21'. Prima dell'intervallo Henry di testa firma il pareggio, Orsolini riporta immediatamente avanti i suoi ma il Var annulla per offside. A inizio ripresa Tameze va a un passo dal vantaggio, i padroni di casa restano in 10 per il rosso diretto a Orsolini, ma l’Hellas non riesce ad approfittarne: finisce 1-1.