Scamacca fa il fenomeno e l’Atalanta piega l’Empoli e approda in zona Champions

Nerazzurri adesso sono quarti in classifica

Netta vittoria dell'Atalanta ad Empoli nel posticipo della 10a giornata di Serie A. Grazie ad un super Scamacca (autore di una doppietta) e a Koopmeiners la squadra nerazzurra si impone 3-0 al Castellani contro i toscani e supera il Napoli al quarto posto, in attesa della Fiorentina. Per i bergamaschi si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 casalingo contro il Genoa. Manca dunque il terzo risultato utile consecutivo la squadra di Andreazzoli che resta a quota 7 in classifica a pari punti con l’Udinese al terzultimo posto