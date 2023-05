Scontro salvezza lo vince la Cremonese: 2-0 allo Spezia

Si è svegliata in questo finale di stagione la Cremonese che ha conquistato il suo terzo risultato utile che gli permette di sperare per la salvezza in A. La squadra di Ballardini ha vinto 2-0 allo Zini contro lo Spezia sempre più in difficoltà. La squadra di Ballardini gioca una gara cinica, batte lo Spezia, si porta a -3 dai liguri e continua a sperare nella salvezza. La squadra di Semplici fa la partita e crea due chiare palle gol con Amien e Wisnieski. Alla prima chance la Cremonese passa con Ciofani nel finale di primo tempo. Nella ripresa lo Spezia attacca, Shomurodov colpisce la traversa e nuovamente la Cremonese segna questa volta grazie a un colpo di testa di Vasquez. E' il gol che chiude la gara sul 2-0. Fa festa lo Zini che adesso crede alla salvezza. Meno lo Spezia che non sorride da 8 giornate.