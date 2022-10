Seedorf: “La Sampdoria mi ha dato tanto. Mi ha fatto capire cosa ci vuole per…”

Clarence Seedorf si racconta in esclusiva in “Prime Video: Retro Styles”, il nuovo format che racconta storie di sport… con stile! In questa intervista esclusiva, Seedorf parla della sua esperienza a Genova in maglia blucerchiata: "Quella con la Sampdoria è stata la mia prima esperienza fuori dall’Olanda, in Italia. In Italia, che era il campionato più ambito in quel momento con 10 squadre super competitive in lotta per lo scudetto. La Sampdoria aveva appena giocato la finale di Champions League. La Sampdoria mi ha dato tanto. Mi ha fatto capire cosa ci vuole per essere un giocatore forte anche all’estero (…) di quale mentalità hai bisogno, come adattarti alle nuove culture sia dentro che fuori dal campo. Con questo bagaglio sono andato a Madrid e mi sono adattato velocemente".