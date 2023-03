Segna Zaccagni e la Lazio vince di misura contro la Roma. Risse e cartellini rossi

La 27esima giornata di Serie A vede la Lazio festeggiare il successo contro la Roma. Risultato di misura della squadra allenata da Maurizio Sarri, per quello che è stato un derby particolarmente intenso e molto nervoso come sempre. Diversi i cartellini estratti da parte del direttore di gara, ma soprattutto un doppio giallo con conseguente rosso nei confronti di Roger Ibanez al 32' del primo tempo. Follia del difensore che va ad influenzare anche la gara dei compagni, con i padroni di casa che passano in vantaggio nel corso della seconda frazione, al 65' minuto, con Zaccagni che al tu per tu con il portiere non si fa ipnotizzare e deposita in porta. I giallorossi pareggiano subito con l'autorete di Casale ma un fuorigioco di Smalling pescato dal Var rende tutto vano. La Lazio torna a vincere due derby in Serie A nella stessa stagione dopo 11 anni.