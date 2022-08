Semplici non ha dubbi su Simeone: “Al Napoli avrà sue occasioni, anche con Osimhen”

Il mister ha detto la sua sul nuovo arrivo in casa azzurra: "Simeone è un giocatore ormai esploso. A Verona ha fatto benissimo e merita questa opportunità a Napoli. Sa giocare in area, attacca la profondità, vive negli spazi e ha il fiuto per il gol: le sue sono caratteristiche precise da attaccante vero", il commento di Semplici.

Poi sul fatto che andrà a giocare in una squadra che in attacco può già contare su uno come Osimhen: "Farà da spalla a Osimhen? Certo, il ruolo è già occupato. Ma non significa che non possa trovare le sue occasioni: la stagione è lunga e tornerà utile. Poi magari possono coesistere".