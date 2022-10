Semplici: “Simeone cresciuto a Napoli anche per Spalletti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore di Simeone al Cagliari. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione ilsognonelcuore.com.

Con Simeone in campo era facile pensare ad un suo gol... "Non direi, ma credo che abbia intrapreso un percorso di crescita importante in questi anni. Merito al Cholito e a Spalletti, il quale lo ha inserito in un Napoli, autore di grande prestazione. È un ragazzo passionale, sente l'appartenenza con Napoli. I risultati ottenuti hanno incremento il legame con questa squadra, che sta lottando per grandi obiettivi. Si sta facendo trovare sempre pronto, nonostante lo scarso minutaggio, e segna sempre quando viene chiamato in causa".