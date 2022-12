Sensi racconta: “L’infortunio? Ho sentito l’osso spezzarsi. Il mio futuro…”

Sulle lacrime versate in quel momento, il giocatore ha spiegato: "Più che un pianto dettato dal dolore era causato dalla paura. Avevo sentito l’osso spezzarsi, da subito ho avuto la percezione di un infortunio grave. Peraltro con tutti gli stop muscolari che ho sopportato, è il primo incidente di tale natura". "Che cosa ho pensato? A essere sincero ho temuto il peggio, non che una frattura malleolo peroneale sia un infortunio di poco conto. Non è questione di sentirsi o meno in credito con la sorte ma mi sono proprio chiesto 'perché?', 'perché ancora a me?'".