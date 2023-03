Serbia, ct Stojkovic: “Problemi per Kostic, ha lasciato il ritiro”

Brutte notizie arrivano dalla Serbia per Allegri. Filip Kostic - che nella scorsa sfida tra Nazionali si era reso protagonista di un assist - ha riscontrato un problema fisico e non continuerà il ritiro con i compagni. A confermare l'ipotesi e spaventare la Juventus è il Ct. della Serbia, Dragan Stojković in conferenza stampa: "Brutte notizie, ha lasciato la squadra ieri. Si tratta di un’infiammazione del tendine d’Achille, per cui non c’era bisogno di correre rischi e abbiamo deciso di farlo tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani".