Serginho consiglia il Milan: “C’è un calciatore che prenderei…”

Il parere illustre del brasiliano ex rossonero.

Per difendere lo scudetto, il Milan dovrà completare e rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Lo sa bene l'ex esterno Serginho che a La Gazzetta dello Sport ha parlato di cosa dovrebbe fare il Diavolo sul mercato per provare ad ottenere il prossimo anno la seconda stella.

"Se dovessi dire cosa mancava alla rosa della scorsa stagione, mi concentrerei sul trequartista centrale e su un centravanti più mobile di Giroud, che però in area è bravissimo", ha spiegato l'ex terzino brasiliano. "Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al '10', allora, e dico Ziyech. Preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi di genio".