Serie A 2023/2024: chi è davvero la favorita? 

Napoli

Nonostante lo scorso campionato vinto e stravinto, il Napoli secondo diversi operatori non parte come il favorito numero uno per la vittoria finale. La quota vincente Serie A dei partenopei, infatti, si aggira attorno al 4,50. Il calciomercato della squadra guidata da Rudi Garcia, arrivato dopo la partenza del Campione d'Italia Luciano Spalletti, si è concentrato sul mantenere i tasselli più importanti della scorsa stagione, su tutti Lobotka, Osimhen e Kvaratskhelia. Il discorso è stato diverso per Kim, che ha ceduto alle lusinghe del Bayern Monaco. Al suo posto Aurelio De Laurentiis ha voluto puntare tutto su Natan, centrale difensivo brasiliano in forza al Bragantino dotato di grandi potenzialità. Insomma, gli azzurri, per l'attacco al secondo titolo consecutivo e alla Champions League, hanno voluto puntare ancora pienamente su quella formazione che la scorsa stagione ha fatto saltare tutti dalla sedia.

Juventus

Con una quota pressoché identica a quella del Napoli, sul terzo gradino del podio costituito dalle favorite per la vittoria della prossima Serie A ci sale la Juventus. Per via dei tanti avvicendamenti extracampo, la società bianconera, fino ad ora, non ha potuto muoversi granché sul fronte calciomercato. L'arrivo di Weah rinforza senza ombra di dubbio la rosa, che allo stesso tempo ha comunque perso individualità importanti come Cuadrado e Di Maria. Recuperato pienamente Chiesa, praticamente fenomenale nell’esordio stagionale contro l’Udinese, i ragazzi di Massimiliano Allegri, che non parteciperanno a nessuna competizione europea, dispongono comunque di valori molto importanti, che gli permetteranno di insidiare le rivali nel corso di tutta la prossima stagione.

Milan

Il Milan, dopo aver vinto il titolo nel 2022, ha deluso lo scorso anno, piazzandosi al quarto posto al termine di una faticosa lotta per un piazzamento in Champions League. Con l'obiettivo raggiunto e con la cessione onerosa di Tonali, partito in direzione Newcastle per circa 80 milioni di euro, la società rossonera ha avuto le liquidità necessarie per muoversi tanto sul calciomercato e per portare in rosa alcuni dei giocatori più promettenti del panorama calcistico europeo e mondiale. Tra questi, infatti, rientrano Pulisic, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze e Luka Romero. La quota vincente Serie A che riguarda la squadra di Stefano Pioli si aggira intorno all'8,00.

Roma

La Roma di José Mourinho viene da una cocente delusione in finale di Europa League , persa ai calci di rigore contro il Siviglia, che non le ha permesso di accedere alla prossima Champions League e di incassare dei soldi utili per l'attuale sessione di calciomercato estiva. La società giallorossa deve far fronte a dei paletti piuttosto severi imposti dalla UEFA per quanto concerne il Fair Play Finanziario, motivo per cui, dopo gli arrivi a costo zero di Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen, il mercato dei capitolini è stato caratterizzato da una fase di stallo piuttosto lunga. Le partenze di Ibañez, ceduto per circa 30 milioni di euro all'Al Ahli, e quella improvvisa di Matic in direzione Rennes, hanno sbloccato le operazioni in entrata della Roma, che ha portato nella Capitale anche Paredes, Renato Sanches e, praticamente, Duvan Zapata. Le possibilità relative allo Scudetto sono piuttosto limitate: la quota in questo senso si aggira intorno al 12,00 e il pareggio contro la Salernitana non è certo l’inizio sperato.

Lazio

Facciamo un salto sull'altra sponda del Tevere e parliamo della Lazio, che nella scorsa stagione si è piazzata seconda in classifica aggiudicandosi un posto in Champions League. Gli operatori vedono i biancocelesti come la sesta forza del campionato, tanto che la quota vincente Serie A fatica a scendere sotto al 15,00. Tuttavia, la squadra di Maurizio Sarri dei suoi titolarissimi ha perso solamente Milinkovic-Savic per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, mentre ha aggiunto dei pezzi importanti in rosa come Kamada, Isaksen, Castellanos, Rovella e Luca Pellegrini. Steccato l’esordio a Lecce, ma c’è un’intera stagione davanti.