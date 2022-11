Serie A, al “bambino” di Mourinho il titolo MVP della 12a giornata

Un ingresso in campo folgorante e, soprattutto, decisivo per la vittoria: va a Cristian il titolo di MVP dell’12a giornata di Serie A – secondo i dati Opta – grazie a un finale di gara da protagonista assoluto, che ha permesso alla Roma di superare un combattivo Verona e di issarsi al quarto posto in solitaria in classifica. Il diciottenne di origini australiane, entrato dalla panchina al minuto 57 al posto di Nicolò Zaniolo, ha approcciato la gara con aggressività risultando da subito complicatissimo da gestire per la difesa avversaria. Dopo un paio di buone occasioni non sfruttate il nativo di Camperdown ha risolto una partita estremamente complicata all’88’, quando ha convertito in rete con un sinistro velenoso dal limite dell’area uno splendido passaggio di Matic realizzando il suo secondo gol in Serie A in appena quattro presenze (il primo lo aveva siglato proprio contro il Verona lo scorso 19 febbraio). Soltanto quattro minuti più tardi, poi, il giovane giallorosso ha servito con i tempi perfetti in profondità Stefan El Shaarawy per la rete del definitivo 3-1, facendo così registrare un record: a 18 anni e 350 giorni Volpato è diventato il più giovane giocatore della Roma ad aver segnato e fornito assist in una gara di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta ha il dato completo relativo ai passaggi vincenti).