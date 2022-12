Serie A amichevoli: vincono Inter, Roma, Bologna e Monza, perde la Lazio

Al Granillo decidono i gol nel finale di Dzeko e Lukaku

Redazione ITASportPress

I club di Serie A scaldano i motori in vista della ripresa del campionato. Oggi diverse amichevoli che hanno viste impegnate le big. L'Inter e la Roma hanno vinto, bene anche il Monza a Lione e sconfitta della Lazio sul terreno dell'Almeria.

INTER Una buona Inter, minuti importanti nelle gambe, i gol dei centravanti, il ritorno in campo in nerazzurro di Romelu Lukaku (con rete annessa): l'Inter vince 2-0 contro la Reggina e compie un altro passo verso la ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio con il Napoli. Una sfida amichevole, quella del Granillo, che ha visto di fronte i fratelli Inzaghi sfidarsi sulle panchine di Inter e Reggina. Un confronto affascinante, in una serata che ha visto l'Inter dominare il match con grande piglio e buona continuità. Per i nerazzurri, però, i gol sono arrivati solo nei minuti finali: prima lo stacco di testa di Dzeko, poi il tocco sotto porta di Lukaku. Un segnale importante. Dzeko e Lukaku assieme dal primo minuto: Simone Inzaghi lancia la coppia di centravanti, assieme per la prima volta dal fischio d'inizio. Prove generali. L'Inter ha un passo diverso rispetto alla Reggina, squadra che lascia fuori diversi titolari in vista dell'impegno in campionato. La corsia più infuocata è quella mancina, dove Dimarco imperversa, servendo palloni a ripetizione e creando tanti pericoli. La Reggina non riesce ad assorbire la mole di gioco nerazzurra ma va comunque vicina al gol con un colpo di testa di Gagliolo sul quale Onana si supera. Un'occasione estemporanea. Dall'altra parte Ravaglia è molto attivo. L'Inter è un po' imprecisa, poi al 42' Lukaku di testa fa gridare al gol ma il portiere devia in tuffo sul palo. Lavora di squadra l'Inter, con il grande apporto di Skriniar e Bastoni alla fase offensiva. La ripresa ha lo stesso canovaccio, con la Reggina che saltuariamente prova a ripartire con Giraudo (buona parata di Onana) e gli strappi di Fabbian. I cambi stravolgono le due formazioni e l'Inter preme sempre di più, dimostrando serietà e voglia di tornare a Milano con una vittoria. La ricompensa arriva nel finale: Dzeko all'80' svetta di testa e sigla l'1-0 sugli sviluppi di calcio d'angolo. Otto minuti più tardi arriva la zampata di Lukaku: pallone che arriva in area dopo un cross di Dimarco, controllo e esterno sinistro da pochi passi per il 2-0. Nel finale c'è spazio anche per il palo di tacco di Gosens e per quello del giovane della Reggina Canotto. Il prossimo appuntamento dell'Inter è per giovedì 29 dicembre alle 17:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

REGGINA-INTER 0-2 — Marcatori: 80' Dzeko (I), 87' Lukaku (I)

REGGINA (4-3-3): 1 Ravaglia; 13 Bouah, 6 Loiacono (3 Cionek 68'), 28 Gagliolo (5 Dutu 46'), 98 Giraudo (17 Di Chiara 73'); 8 Crisetig (31 Canotto 83'), 37 Majer (14 Fabbian 46'), 94 Liotti (24 Agostinelli 73'); 21 Ricci (26 Zucco 73'), 9 Gori (19 Santander 46'), 11 Cicerelli (99 Rivas 73'). A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 30 Paura. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-1-1): 24 Onana (21 Cordaz 74'); 37 Skriniar (36 Darmian 66'), 15 Acerbi, 95 Bastoni (8 Gosens 66'); 12 Bellanova (6 De Vrij 74'), 23 Barella (14 Asllani 74'), 20 Calhanoglu (50 Stankovic 88'), 22 Mkhitaryan (5 Gagliardini 66'), 32 Dimarco (47 Fontanarosa 88'); 9 Dzeko (45 Carboni 88'), 90 Lukaku (42 Curatolo 88'). A disposizione: 55 Brazao, 53 Biral. Allenatore: Simone Inzaghi.

Recupero: 1' -

Arbitro: Cosso. Assistenti: Massara, Longo.

LAZIO - La Lazio saluta il 2022 con un ko, per quanto indolore: nell'amichevole in casa dell'Almeria, i biancocelesti non riescono a dare continuità alle belle vittorie ottenute nei test in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor. Con l'anno nuovo tornerà finalmente il calcio vero, e la trasferta di Lecce del 4 gennaio sarà un bel banco di prova per la squadra che è quarta in classifica e attesa da due mesi di fuoco tra campionato, Conference League e Coppa Italia.

TABELLINO

ALMERIA-LAZIO 2-0

Marcatore: 35' El Bilal, 46' Ramazani

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo (80' Mendes), Chumi (80' Kaiky), Babic, Akieme (80' Alex Centelles) ; Robertone (70' Samu), Cesar (70' Arnau), Melero; Ramazani (64' Portillo), El Bilal (70' Sousa), Lazaro (64' Baptistao). A disp.: Pacheco, Kaiky, Eguaras, Embarba, Marezi, Fuoli. All.: Joan Francesc Ferrer Sicilia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75' Radu), Patric (80 Gila), Romagnoli, Marusic; Vecino (46' Milinkovic), Cataldi (64' Marcos Antonio), Luis Alberto (64' Basic); Felipe Anderson (70' Romero), Immobile (75' Cancellieri), Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Bertini. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

ROMA - Con i gol di Abraham al 3’, El Shaarawy al 19’ e Zaniolo al 49’, i giallorossi – scesi in campo con il third kit – decidono l’amichevole contro gli olandesi, disputata allo stadio Municipal di Albufeira. Da segnalare al 77’ un rigore fallito dagli avversari in maglia gialla con Seuntjens (traversa).

MONZA - Un grande Monza passa a Lione vincendo 2-1 in amichevole al Groupama Stadium e festeggia anche il ritorno in campo nella ripresa di Pablo Marí, 56 giorni dopo la tragica serata di Assago. Biancorossi che cominciano subito con personalità mostrando un’ottima qualità di gioco. Il meritatissimo gol del vantaggio arriva al 26’ al termine di un’azione stupenda.

Petagna pesca con una grande apertura Carlos Augusto, che arriva come un treno a sinistra e calcia in diagonale: il portiere francese respinge, ma in agguato c’è Dany Mota che appoggia in rete.

Il Monza continua ad attaccare e al 34’ Rovella carica un destro violento, respinto da Lopes. Il Lione prova a rientrare in partita tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, prima con un sinistro di Aouar, alto, e poi con il destro a giro di Lacazette, su cui si fa trovare pronto Di Gregorio.

I padroni di casa dovrebbero essere più avanti di condizione, visto che riprenderanno il loro campionato il 28 dicembre, ma è il Monza a impressionare per condizione atletica e gioco.

Al 62’ primo cambio per Palladino, che inserisce Caprari per Petagna e proprio il nuovo entrato va subito in rete, finalizzando un’altra grande azione ispirata dal tacco di Dany Mota e proseguita dal cross di Donati.

Donati che al 69’ mette in mezzo al volo per Mota, che di testa impegna ancora il portiere francese.

Monza vicino al terzo gol anche al 77’ col bel sinistro a giro di Pessina, che esce di poco.

A completare la splendida serata arriva anche il ritorno in campo di Pablo Marí, mandato in campo da Palladino al 79’ insieme a Bondo, Carboni, Machin e D’Alessandro.

Nel finale c’è spazio anche per uno dei giovani della Primavera, il centrocampista Colombo, prima che l’Olympique Lione trovi il gol tardivo al 93’ con Lukeba.

Finisce 2-1 per il Monza: un ottimo segnale, in un grande stadio europeo, contro una squadra che aveva vinto a Liverpool in amichevole soltanto dieci giorni fa.

VERONA- BOLOGNA 0-1

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz (dal 74′ Magnani), Hien, Gunter (dal 62′ Cabal); Lazovic (dal 62′ De Paoli), Tameze, Hongla (dal 62′ Hrustic), Sulemana, Doig (dal 84′ Bragantini); Henry (dal 79′ Djuric), Kallon (dal 74′ Verdi)

BOLOGNA: Skorupski; Posch (dal 57′ De Silvestri), Soumaoro, Lucumi (dal 74′ Sosa), Lykogiannis (dal 57′ Cambiaso); Dominguez, Moro (dal 57′ Schouten); Orsolini (dal 74′ Aebischer), Ferguson (dal 74′ Pyyhtia), Soriano (dal 57′ Barrow); Arnautovic (dal 74′ Sansone)

Arbitro: Perenzoni

MARCATORI: 44′ Orsolini