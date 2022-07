Serie A, arbitri in tv una volta al mese: la svolta

I direttori di gara potranno parlare in tv.

Redazione ITASportPress

Svolta in Serie A per quanto riguarda gli arbitri. I direttori di gara andranno in tv per spiegare le loro decisioni. La notizia, ripresa anche da Il Giornale, fa riferimento ad una novità assoluta per il calcio italiano.

Da quanto si apprende, gli arbitri potranno rilasciare dichiarazioni a fine partita.I fischietti, dunque, parleranno in televisione e sarà la Rai, e in particolare lo storico programma domenicale 90° Minuto, in onda su Rai 2, a dare voce per 38 giornate ai fischietti italiani.

Il programma curato da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Marco Tardelli e Daniele Adani come opinionisti vedrà, una volta al mese, gli arbitri comunicare agli spettatori per quanto concerne le loro decisioni durante le partite. Non solo. Pare che la Rai avrà la possibilità di posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match.