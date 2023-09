Serie A, cambia l’orario di Roma-Frosinone: il motivo

Con un comunicato sui propri canali, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario di Roma-Frosinone, gara in programma per il prossimo 1 ottobre

Cambia ufficialmente l'orario di Roma-Frosinone, sfida in programma per il prossimo 1 ottobre. Con un comunicato sui propri canali infatti, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario della gara tra le due squadre. Inizialmente fissata per le ore 18:00, la gara si giocherà invece nella fascia serale delle 20:45. Al suo posto ci sarà la sfida tra Atalanta e Juventus . Come emerso, il motivo di questa decisione sarebbe dovuto alla Ryder Cup, che per la prima volta sbarca nella Capitale dal prossimo 25 settembre all'1 ottobre.

Roma-Frosinone alle 20.45: il comunicato della Lega Serie A

Con un comunicato sui propri canali, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario di Roma-Frosinone, gara in programma per il prossimo 1 ottobre. Come annunciato dalla Lega, la gara si giocherà alle 20:45. Di seguito, la nota integrale. "In attuazione dell’ordinanza del Prefetto di Roma datata 16 Settembre 2023, Prot. N. 0087024, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 7ª GIORNATA; ROMA-FROSINONE Domenica 1° Ottobre 2023 Alle Ore 20:45* DAZN (*Anziché Ore 18:00)" - ha concluso il comunicato della Lega Serie A. Come annunciato, è stato invertito il programma con Atalanta-Juventus, gara che si giocherà alle ore 18:00 e inizialmente fissata per le 20:45.