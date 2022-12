Serie A, Casini: “Fuorigioco semiautomatico novità relativa. Sul VAR a chiamata…”

"Sono dieci temi, che contengono diversi pacchetti di proposte, dal tema dell'ordinamento dei campionati, ai sistemi di mutualità alle infrastrutture e alla valorizzazione delle rose, il tema dei giovani e delle seconde squadre, la governance federale, alcune proposte per FIFA e UEFA sul gioco del calcio, calcio femminile, e poi un pacchetto di proposte legislative. Il documento ruota attorno a tre concetti: le infrastrutture, perché il problema degli stadi è urgente, le risorse, per aumentare ricavi e ridurre costi, infine la cultura, nel senso di investire sui settori giovanili e sul femminile ma anche rinforzare i collegamenti coi giovani. Fuorigioco semiautomatico? Oggi abbiamo chiesto ad AIA e FIGC di poter iniziare nel mese di gennaio, entro il 27 che è l'inizio del girone di ritorno. È una novità relativa, è già applicato in UEFA e quindi le squadre che giocano in Champions sono già abituate. Come tutto il mondo dello sport, ha sofferto la pandemia ed è in una fase di ripresa. Però c'è la consapevolezza che è giunto il momento di attuare una serie di riforme per migliorare il contesto. Il documento è chiaro e credo che qualsiasi tifoso sia in grado di comprenderlo. Il tifoso può essere interessato dagli aspetti che riguardano il gioco. Qui si valuta l'introduzione del challenge, cioè del VAR a chiamata, così come rendere pubblici i dialoghi con l'arbitro. Poi c'è un tema di tempo effettivo, cioè di migliorare ancora di più l'esperienza provata dalla FIFA nei campionati del mondo per garantire maggiore uniformità".