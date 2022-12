Serie A, Casini: “Fuorigioco semiautomatico in funzione dal 4 gennaio”

“Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio. Dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell'arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti. È dentro il pacchetto riforme, la valorizzazione dei giovani, la disponibilità dei club per gli stage, ma in generale un maggior impiego dei giovani attraverso le seconde squadre. Stadi? Il calcio non è un mondo a parte nella realizzazione delle infrastrutture. Se parliamo di strutture pubbliche, tutti i rapporti si allungano per problematiche burocratiche. Per gli stadi in particolare, puntiamo ad aiutare amministrazione e squadre con un progetto che entro fine gennaio raccoglierà tutti i nodi legati agli aspetti burocratiche. I tempi lunghi allontanano gli investitori“.