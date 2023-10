Serie A, Casini: “Italia paese del sospetto. Ben vengano gli audio del Var”

Gli audio tra l' arbitro e la sala Var sono ormai pubblici. I tifosi potranno così ascoltare le conversazioni che hanno portato a una decisione da parte della classe arbitrale. Dopo il primo giudizio favorevole del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi , è arrivato anche il placet di Lorenzo Casini . Il presidente della Lega di Serie A lo ha confermato nel corso di un evento in una nota università romana.

"Grati a FIGC e arbitri per gli audio pubblici"

Intervenuto durante la presentazione del libro “Il giurista entra in campo” dell'ex calciatore Guglielmo Stendardo, il presidente della Lega di Serie A ha così commentato la decisione di rendere pubbliche le conversazioni tra gli arbitri e la sala Var: "L’Italia è il paese della cultura del sospetto. Quindi tutto ciò che demolisce questa cultura ben venga. Compresi gli audio pubblici del Var, per i quali siamo grati a Figc e arbitri con i quali abbiamo collaborato per questo primo passo".