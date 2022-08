Serie A, Casini: “Rinvio del campionato per il caldo? Si inizia il 13 agosto”

Il presidente della Lega Serie A , Lorenzo Casini , ha parlato a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma. Il numero uno della Lega è tornato anche sulla reintroduzione dello spareggio in caso di parità di punti in classifica per l’assegnazione dello Scudetto o della retrocessione. Queste le parole di Casini:

"Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così. Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno – ha sottolineato Casini -. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo. L’assemblea generale della Figc annunciata dal presidente Gravina? Ne ha parlato pochi giorni fa, ora cominceremo a lavorare insieme. Di riforme la Serie A ne ha sempre proposte e ne proporrà ancora". In conclusione sullo stage della nazionale italiana durante il Mondiale in Qatar, Casini ha detto: "È stato proposto dopo la mancata qualificazione al mondiale per dare un segnale di coesione. Da parte nostra e dei club c’è piena sintonia, la Nazionale è di tutti".