Serie A, Casini: “Var a chiamata toglierebbe inutili sospetti”

"Il Var ha migliorato il gioco e andrebbe valutata l’introduzione del 'Challenge', che potrebbe sgombrare il campo da inutili sospetti", le parole di Casini . Diverso, invece, il suo parere sulla possibilità di vedere gli arbitri nel post gara a parlare come allenatori e giocatori: "Far parlare gli arbitri a fine partita? Vedo pro e contro. Maggior trasparenza può innescare anche altre polemiche. La figura dell’arbitro-giudice, che parla poco, ha una sua fondatezza".

Parlando in un'ottica di miglioramento e incremento delle risorse, diventa fondamentale il passaggio sugli stadi. A tal proposito il presidente della Lega Serie A ha detto: "Per gli stadi il primo problema sono procedure e tempi, con amministrazioni spesso in difficoltà. Un rimedio su cui la sottosegretaria Vezzali sta lavorando, e che condivido, è avere una cabina di regia del governo con tutte le amministrazioni interessate, la Figc, le Leghe, l’Istituto credito sportivo, per esaminare i dossier e cercare di sciogliere tutti i nodi che rallentano le procedure".