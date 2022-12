Serie A, conto alla rovescia: Napoli favorito, più Milan che Juve. Le quote per la corsa scudetto

Dopo il Mondiale Serie A in campo

Redazione ITASportPress

Meno di un mese e si ricomincia. Il 4 gennaio riparte la Serie A con la sedicesima giornata: ad aprire il turno saranno Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria, in campo alle 12.30. La capolista Napoli volerà a San Siro per affrontare l’Inter. La squadra di Spalletti a +8 sul Milan vuole subito partire bene per tenere lontane le avversarie.

I favoriti - Ora gli azzurri sono in Turchia e hanno già giocato due amichevoli, entrambe vinte contro Antalyaspor e Crystal Palace. Ancora out Sirigu e Rrahmani, il difensore sta svolgendo lavoro personalizzato e il suo recupero sembra ancora lontano. Stando alle valutazioni dei principali siti di scommesse italiani, il Napoli è nettamente la squadra favorita per la corsa scudetto: 1.50 la proposta di Sisal, Netbet e Novibet.

Riecco Ibra - Tournée a Dubai per il Milan, che sta preparando al caldo i prossimi impegni. La squadra di Pioli ha in programma le amichevoli con Arsenal e Psv Eindhoven, persa 2-1 la prima con l’Arsenal. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Ibrahimovic, ancora zero minuti per lui in stagione. Potrebbe essere una novità importate per l’attacco rossonero. Alcuni giocatori impegnati con le nazionali non si sono ancora aggregati al gruppo, lo faranno nei prossimi giorni. Intanto, la ripresa si avvicina e secondo Sisal il Milan campione è valutato 6.00, 6.50 la quota scelta da Netbet e Novibet.

Ripartire bene - Non è stata una pausa semplice per la Juventus, la società è stata travolta dai problemi giudiziari e la dirigenza è stata costretta a dimettersi. Niente viaggi all’estero per i bianconeri: lavoro alla Continassa e tre amichevoli in programma contro Arsenal, Rijeka e Standard Liegi. Ancora indisponibile Pogba, il centrocampista francese prosegue il lavoro in palestra. Alla ripresa la squadra di Allegri sfiderà in trasferta la Cremonese. È a 7.50 la quota stabilita da Novibet, Netbet e Sisal per un possibile trionfo della Juve a fine campionato.

L’Inter ci crede - Stesso valore assegnato dai bookie all’Inter di Inzaghi, distante una lunghezza dai bianconeri. Dopo qualche giorno a Malta, i nerazzurri sono tornati ad Appiano per preparare i prossimi impegni. Lungo il programma delle amichevoli: Betis, Reggina e Sassuolo. Correa e D’Ambrosio stanno lavorando a parte, si allena col gruppo Lukaku ma non sarà in campo contro gli spagnoli nel weekend. L’obiettivo è averlo al 100% il 4 gennaio.

Le altre - La Lazio è ferma a 30 punti come l’Inter, poi ci sono Atalanta e Roma a 27. Per Sisal, il valore assegnato a una possibile vittoria dello scudetto di queste squadre è 50.00. Soltanto Novibet dà più chance ai biancocelesti e fissa la quota a 30.00. La squadra di Sarri è in Turchia, dopo il viaggio in Giappone gli uomini di Mourinho saranno in Portogallo. Mentre la formazione di Gasperini non si è mossa da Bergamo e aspetta di affrontare Nizza, Betis e Az-Alkmaar.