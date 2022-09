Serie A, sabato si riparte poi senza stop fino al Mondiale

Dopo l'impegno di ieri sera dell'Italia in Nations League e delle varie nazionali, torna nel weekend la Serie A. Sabato sono in programma gli anticipi dell’ottava giornata (Napoli-Torino, Inter-Roma e Empoli-Milan). Poi il campionato andrà avanti senza pause fino a metà novembre (giorni 12 e 13), quando si giocherà la quindicesima giornata, l’ultima prima della lunga sosta per il Mondiale, a cui l’Italia non parteciperà. La Serie A ricomincerà il 4 gennaio 2023 e si chiuderà il primo fine settimana di giugno.