Serie A, dal prossimo anno il salary cap

Potrebbero esserci delle novità in Serie A , ma solo a partire dalla prossima annata. Secondo quanto riferito da Repubblica, dalla Serie A 2023/2024 ci sarà il salary cap . Non solo l'indice di liquidità, dunque. Da quanto si apprende, la Lega inserirà un altro parametro che avrà conseguenze importanti sul calciomercato.

Saranno infatti bloccate tutte le operazioni per i club con un costo di squadra superiore all'80% dei ricavi. Nel costo di squadra saranno considerati stipendi, commissioni per gli agenti e saldo di mercato. La soglia sarà abbassata al 70% nel 2024.

L'intento di questa novità sarebbe quello di sistemare i conti di tutto il sistema calcio, in perdita media di 1 milione di euro al giorno come riferito da Gravina a seguito dell'annuale Report sul calcio. L'unico intoppo reale al momento riguarda le plusvalenze: per aumentare i ricavi si potrebbe incentivare quel meccanismo che "gonfia" le operazioni di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi.