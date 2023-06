Serie A, dalla prossima stagione condivisi dialoghi tra arbitri e Var

I campionati italiani pronti ad accogliere una clamorosa rivoluzione. Dalla prossima stagione, infatti, avremo la possibilità di ascoltare le conversazioni tra Var e arbitro. A confermarlo è la stessa Figc in occasione del Consiglio Federale. In tale maniera, quindi, saranno allontanate sempre più critiche riguardo l'uso della nuova tecnologia che negli ultimi anni ha sconvolto il mondo del calcio. I dialoghi saranno condivisi a puro scopo informativo e formativo sui canali della stessa Federcalcio. Questo un estratto della nota: "La Federazione ha girato una puntata pilota con l’audio tra arbitro in campo e Var con l’obiettivo di rendere pubblici alcuni highlights". La novità toccherà certamente la Serie A, ma anche il secondo campionato, la Serie B.