Serie A, Dazn pronta a tutto per aggiudicarsi i diritti dei prossimi 5 anni

SULLA JUVENTUS - La squadra più seguita d'Italia, secondo i parziali dati forniti dalla Auditel, è la Juventus. Se i bianconeri dovessero esser retrocessi in Serie B, ciò porterebbe un rilancio del secondo campionato? È questa la domanda che molti tifosi tifosi si pongono, con Stefano Azzi che non ha dubbi: "L’audience che c'è attorno a questa squadra è veramente molto alto, ma secondo me l’assetto migliore rimane quello attuale per la Serie A".