Serie A, De Siervo ha la ricetta: “Come ridurre gap con Premier League? Regole e stadi”

Parla l'amministratore delegato del massimo campionato italiano.

Redazione ITASportPress

Nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, l'amministratore delegato della Lega Serie ALuigi De Siervo ha parlato del gap tra il nostro campionato e la Premier League e di possibili soluzioni per ridurlo. Ma non solo. Il dirigente ha fatto il punto sulla "salute" del calcio italiano e sugli errori commessi in passato.

SITUAZIONE - "Stiamo attraversando un momento delicato. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimento contro la pirateria, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una perdita di un miliardo in tre anni".

DIFFERENZE - "È decollata con norme precise e gli stadi e poi ha creato il prodotto", ha detto De Siervo sulla Premier League. "Ha avuto un appoggio dalla politica, noi più volte abbiamo chiesto un commissario che si occupasse di semplificare la burocrazia per gli impianti. I grandi investitori in Inghilterra sono arrivati quando già c’erano regole chiare".

ERRORI - Su qualche errore commesso dalla Lega Serie A: "Quando era il campionato di riferimento non ha investito e non si è posta il problema di vendere i diritti all’estero. Ora non si può più perseverare, il nostro obiettivo è recuperare sulla Liga spagnola, abbiamo tutto per riuscirci".

ULTRA' - "Dobbiamo portare in tutti gli stadi la tecnologia del riconoscimento facciale affinché il violento dentro o fuori dagli impianti venga bandito per dieci anni. In ogni caso il tema deve essere affrontato dalla politica: anche le famiglie devono poter accedere agli stadi senza timori".